На Урале распространяют фейк про заговор мировых правительств по COVID-19

В сообщениях говорится о том, что инфекция была придумана искусственно для «охлаждения экономики». Якобы большинство стран поняли, что «овчинка выделки не стоит», и решили выйти из мирового проекта «Коронавирус».

В оперштабе граждан призывают соблюдать информационную гигиену и «фильтровать» все сообщения по эпидемии.

Предлагаем авторам этой информации и тем, кто ее распространяет, рассказать о заговоре и отсутствии коронавируса, например, близким двух десятках уральцев, которые прямо сейчас находятся в тяжёлом состоянии в больнице, добавили в ведомстве.