На Урале распространяют фейк про заговор мировых правительств по COVID-19
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В соцсетях и мессенджерах жителей Свердловской области начал распространяться очередной фейк про коронавирус. На этот раз – про заговор мировых правительств, сообщает оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В сообщениях говорится о том, что инфекция была придумана искусственно для «охлаждения экономики». Якобы большинство стран поняли, что «овчинка выделки не стоит», и решили выйти из мирового проекта «Коронавирус».
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В оперштабе граждан призывают соблюдать информационную гигиену и «фильтровать» все сообщения по эпидемии.
Предлагаем авторам этой информации и тем, кто ее распространяет, рассказать о заговоре и отсутствии коронавируса, например, близким двух десятках уральцев, которые прямо сейчас находятся в тяжёлом состоянии в больнице, добавили в ведомстве.
На сегодняшний день в мире 3 427 343 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 243 808 людей умерли, выздоровели 1 093 112 человек.
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