Полная изоляция, день тридцать третий. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле появились новые случаи заражения коронавирусом, продолжается активная обработка улиц, а волонтеры помогают гражданам на самоизоляции. Что еще интересного произошло за день расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных инфекцией составляет 17 человек. При этом, свердловский Роспотребнадзор опубликовал специальную карту, на которой подробно показано, где проживают зараженные, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Несмотря на праздничные дни, сотрудники дорожных служб не отдыхают. Они проводят в общественных местах санитарную обработку с целью предупреждения распространения коронавируса. Так, например, на официальной странице Нижнего Тагила в Instagram рассказывается об обработке привокзальной площади.
Продолжается и волонтерская работа. Представители «Молодой гвардии» в Нижнем Тагиле помогают людям старшего возраста, находящимся в самоизоляции. Об этом сообщается в аккаунте Instagram Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».
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Исполнительный Секретарь Нижнетагильского отделения Партии Станислав Зыкин, Члены Депутатской фракции Партии в Нижнетагильской городской Думе Гаджи Абдулов и Мария Лисина, Руководитель Тагильского отделения Молодой Гвардии Дмитрий Арды совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» присоединились к волонтерской деятельности с целью поддержать людей старшего возраста, находящихся в самоизоляции. Основной задачей волонтерского штаба Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и центра "Сила Урала" является оказание помощи нуждающимся Тагильчанам по их заявкам. Волонтеры предоставляют гражданам из группы риска, особенно, одиноким пожилым людям и ветеранам, адресную помощь: доставляют на дом продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, выгуливают животных, а также предоставляют консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Даже в самые непростые времена важно помнить о тех, кто не справится с трудностями карантина и самоизоляции без посторонней помощи. Им очень нужна забота и внимание. #мывместе #самоизоляция #карантин #Covid19 #нижнийтагил #свердловскаяобласть #силаурала #добровольцы #волонтеры #волонтерыер
Публикация от ЕДИНАЯ_РОССИЯ НИЖНИЙ_ТАГИЛ (@ntagil_edinros66)
Кроме того, продолжают работать и волонтеры Медицинского колледжа. Они передают нуждающимся бесплатные продуктовые наборы.
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Во время пандемии коронавируса во всех регионах России проходит акция взаимопомощи #МыВместе. Цель акции проста — помогать пожилым и маломобильным гражданам, которые остались один на один в своих квартирах. Причем, волонтеры не только привозят продукты, но и помогают оплатить коммунальные расходы, купить лекарства, вынести мусор и т.д. В рамках акции #МыВместе организации города Нижний Тагил и волонтеры-медики Нижнетагильского отделения объединили свои усилия ради общего дела — помощи людям в это непростое время! Волонтеры-медики в выходные и праздничные дни, не только выезжают на заявки, поступающие в штаб по горячей линии, а так же, помогают собирать и развозить единовременную продуктовую помощь от фонда Святой Екатерины для нуждающихся жителей города и пригородных районов! Мы говорим спасибо каждому, кто помогает! Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома! #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #семьявм #ОНФпомощь #лучшедома #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Немало интересного происходит и в культурной сфере.
На окнах тагильчан стали появляться аппликации и плакаты на военную тематику в преддверии 75-летия Победы. Об этом сообщается в группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте». Украшение окон жители города проводят в рамках всероссийской акции «Окна Победы».
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Нижнетагильский Театр Кукол проводит различные мастер-классы на праздничную тематику. Например, сегодня предлагается сделать «Звезду Победы» и прислать фото в группу «Вконтакте».
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Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 18.00 составляет 3,1 балла. Он немного ухудшился по сравнению со вчерашним днем. Тогда он составил 3,3 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.
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