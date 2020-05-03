Полная изоляция, день тридцать третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных инфекцией составляет 17 человек. При этом, свердловский Роспотребнадзор опубликовал специальную карту, на которой подробно показано, где проживают зараженные, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Роспотребнадзор опубликовал карту места жительства заболевших COVID-19 тагильчан

Несмотря на праздничные дни, сотрудники дорожных служб не отдыхают. Они проводят в общественных местах санитарную обработку с целью предупреждения распространения коронавируса. Так, например, на официальной странице Нижнего Тагила в Instagram рассказывается об обработке привокзальной площади.

Продолжается и волонтерская работа. Представители «Молодой гвардии» в Нижнем Тагиле помогают людям старшего возраста, находящимся в самоизоляции. Об этом сообщается в аккаунте Instagram Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, продолжают работать и волонтеры Медицинского колледжа. Они передают нуждающимся бесплатные продуктовые наборы.

Немало интересного происходит и в культурной сфере.

На окнах тагильчан стали появляться аппликации и плакаты на военную тематику в преддверии 75-летия Победы. Об этом сообщается в группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте». Украшение окон жители города проводят в рамках всероссийской акции «Окна Победы».

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс