Пять сотрудников телекомпании из Екатеринбурга изолировали с подозрением на COVID-19
Несколько сотрудников телекомпании ОТВ из Екатеринбурга отправили на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус. Об этом телевизионщики сообщили на своём сайте.
Один из работников сообщил руководству об инфекции в семье. При этом у самого работника явных признаков инфекции не было. Всех, кто общался с инфицированным коллегой, уже сделали тест на коронавирус.
Мы сразу же сообщили в Роспотребнадзор о круге контактов. По решению врачей, прошёл забор проб на COVID-19, подозрения действительно есть. Протестировали практически всех сотрудников, кто работает в реальном режиме. Насколько мне известно, пять человек отправили на самоизоляцию. Медики с сотрудниками ОТВ общаются напрямую, рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.
На телеканал пока не приглашают гостей для участия в эфирах, отменено большинство выездных съёмок. Все дальнейшие действия телекомпания будет согласовывать с Роспотребнадзором. ОТВ продолжает работать в обычном режиме – около 80% сотрудников были переведены на удалённую работу еще в начале апреля.