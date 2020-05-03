Пять сотрудников телекомпании из Екатеринбурга изолировали с подозрением на COVID-19

Один из работников сообщил руководству об инфекции в семье. При этом у самого работника явных признаков инфекции не было. Всех, кто общался с инфицированным коллегой, уже сделали тест на коронавирус.

Мы сразу же сообщили в Роспотребнадзор о круге контактов. По решению врачей, прошёл забор проб на COVID-19, подозрения действительно есть. Протестировали практически всех сотрудников, кто работает в реальном режиме. Насколько мне известно, пять человек отправили на самоизоляцию. Медики с сотрудниками ОТВ общаются напрямую, рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.