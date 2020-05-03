В Екатеринбурге приземлился самолет с вывезенными из Тайланда туристами
Сегодня, 14:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 3 мая, в Кольцово прилетел самолет с туристами из Тайланда, которые не смогли вовремя покинуть страну из-за пандемии коронавируса, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Борт прибыл в столицу Урала с тремя промежуточными остановками. Накануне вечером самолет вылетел из Бангкока, потом сел на дозаправку в казахский город Шымкент. Сегодня утром самолет доставил пассажиров в Ростов-на-Дону, Уфу, а после сел в Екатеринбурге. Туристы провели на борту почти сутки.
Кроме екатеринбуржцев в Кольцово прилетели также жители Челябинской области. За ними приехал отдельный автобус.
Все прилeтевшие туристы дoлжны прoвести в изoляции 14 дней, врaчи будут брaть у них анaлизы на корoнавирус.
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