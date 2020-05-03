В Екатеринбурге приземлился самолет с вывезенными из Тайланда туристами

Борт прибыл в столицу Урала с тремя промежуточными остановками. Накануне вечером самолет вылетел из Бангкока, потом сел на дозаправку в казахский город Шымкент. Сегодня утром самолет доставил пассажиров в Ростов-на-Дону, Уфу, а после сел в Екатеринбурге. Туристы провели на борту почти сутки.