В Свердловской области в морге перепутали тела. Подмену обнаружили перед похоронами

Родным пришлось самим везти покойного в морг Первоуральска. Только тогда они получили тело родственника. Медработники объяснили инцидент тем, что один из сотрудников перепутал бирки.

По словам пресс-секретаря первоуральской городской больницы, Дегтярск прикреплен к Ревде, и обычно умерших отвозят в морг Ревды. Однако сейчас в условиях эпидемии коронавируса судмедэксперты работают в помещениях больницы Первоуральска.