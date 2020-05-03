В Свердловской области в морге перепутали тела. Подмену обнаружили перед похоронами
Сегодня, 11:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Дегтярске одна из местных жительниц обнаружила перед похоронами сына, что его тело в морге перепутали с другим, и в гробу лежит незнакомый человек, сообщает первоуральский телеканал «Евразия».
Родным пришлось самим везти покойного в морг Первоуральска. Только тогда они получили тело родственника. Медработники объяснили инцидент тем, что один из сотрудников перепутал бирки.
По словам пресс-секретаря первоуральской городской больницы, Дегтярск прикреплен к Ревде, и обычно умерших отвозят в морг Ревды. Однако сейчас в условиях эпидемии коронавируса судмедэксперты работают в помещениях больницы Первоуральска.
Родственники умершего мужчины намерены выяснить, в какой момент перепутали тела, кто в этом виноват, и подать в суд на компенсацию морального вреда.
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