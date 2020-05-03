Животные частного зоопарка в Екатеринбурге остаются без пищи из-за пандемии

Более 350 постояльцев зоопарка нуждаются в ежедневном дорогостоящем уходе и кормлении. Ограничения из-за COVID-19 пробили брешь в финансах организации.

Команда зоопарка приняла решение не закрываться. Мы не пойдём этим безопасным путем — быстро закрыться, пока не стало хуже. Даже если мы окажемся в большой долговой яме, мы будем точно знать, что не сбежали при первых трудностях, что сделали все от нас зависевшее, чтобы сохранить дом для наших зверей,поделилась с TagilCity.ru куратор организации Кристина.

Животных в зоопарке не будут раздавать даже на передержку — во-первых, это слишком большая ответственность, а во-вторых — не всем постояльцам можно создать благоприятные условия.

Для сложных в содержании экзотических животных, пристроить их в дом — это как открыть первые двери в череде дверей, через которые будут проходить месяц за месяцем эти животные. В одном доме у человека появится аллергия, в другом — будут не готовы, что попугай весь день кричит, в третьем — люди просто не представляли, что такое обезьяна дома, в четвёртой семье родится ребенок, и животные месяц за месяцем будут переезжать из одной семьи в другую, говорит Кристина.

В частности, в заведении — перенаселение дикобразов — влюблённая пара производит на свет потомство каждые 4 месяца. Сейчас малышам ищут новый дом.

Фото: сайт зоопарка «Все как у зверей»

В Нижнем Тагиле из-за полной изоляции частный зоопарк Greenpoll остался без еды для животных — там находится почти 100 животных, которым требуется 10-12 килограмм мяса ежедневно, а также фрукты, овощи, крупы и комбикорм.