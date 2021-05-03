Долги, отходы и кутеж: как живут тагильские сироты в выделенном жилье

Наш дом сдали в 2014 году, трещины пошли через полгода, далее я сделала ремонт замазала щели и через полгода они пошли снова и больше, обратилась в жил фонд они прислали бригаду, те расковыряли стену как на фото, но сам бригадир сказал, что данной стене скоро конец, но его никто не слушает. Прошло пол года, трещины пошли снова, я снова написала в жил фонд, просила решить проблему, они снова хотели выслать бригаду и замазать, я отказалась, объяснив это тем, что это не решит проблему. Итог: трещины идут, фонд приехал сказал все хорошо,заявила Юлия.