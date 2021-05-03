Долги, отходы и кутеж: как живут тагильские сироты в выделенном жилье

Дома № 8а и 8б по улице Пиритной были построены для заселения в них выпускников тагильских детских домов. Заезжая во двор двух строений, мы видим современную детскую и оборудованную спортивную площадки, во дворах оборудованы парковочные места.
Также на территории домов находится контейнерная площадка — видно, что из нее регулярно вывозится мусор. Сами здания построены с помощью технологии «умный дом». Перове впечатление — для жильцов созданы все условия для комфортного проживания.
Чтобы узнать, как относятся тагильчане к выданному им жилью, корреспондент TagilCity.ru побывал в каждом из подъездов двух домов. На пороге подъездной площадки нас встречает указатель с названием улицы и номером дома, который, по всей видимости, местные жители оторвали, но решили не выкидывать.
Отличительной чертой подоконников между этажами стали полупустые бутылки из-под алкогольных напитков, которые встречаются практически на каждом этаже. Полы завалены мусором, а где-то пакеты с бытовыми отходами выставлены прямо в тамбур. Почтовые ящики переполнены нетронутыми квитанциями на оплату услуг ЖКХ.
Тагильчанка Александра сиротой не является, всю жизнь находилась под опекой у бабушки, а когда девушке исполнилось 18 лет, она получила квартиру в одном из домов по улице Пиритной. Александра рассказала корреспонденту TagilCity.ru, что соседи ведут себя достаточно шумно, а на замечания со стороны полицейских не реагируют.
Мусор в подъезде и бутылки лежат постоянно, у них норма — вынести бытовые отходы в подъезд, и они стоят там неделю. Они жгут костры во дворе, ходят в туалет на улице. Летом постоянно играет музыка, мы вызывали полицию, музыка утихла, но потом снова заиграла,жалуется Александра.
Редакция побывала по данному адресу в 12 часов в будний день, и громкая музыка играла в доме даже в это время.
Сотрудник УК рассказал TagilCity.ru, что одной из основных проблем в обслуживании данных домов являются задолженности жителей по коммунальным услугам. Мужчина с квитанциями по задолженностям в руках заявил, что на 1 апреля 2021 года общая задолженность по двум домам составила 680 тысяч рублей, а когда жителям отключают свет за неуплату, они подключаются к нему самостоятельно.
Дом № 8а по улице Пиритной находится в управлении нашей компании порядка двух лет, жители накопили задолженностей на 430 тысяч рублей, в доме находится 60 квартир, квартира рассчитана на одного человека, но многие живут в них семьями. Соседний дом № 8б в управлении компании находится год, долгов накопилось на 250 тысяч. Собираемость — 30%. Это говорит о том, что 70% людей не оплачивают счета. За содержание здания с жильцов собирают по 400-500 рублей в месяц, а накопились такие огромные долги,поделился собеседник TagilCity.ru.
Мы решили пообщаться с жителями домов, которые были построены для детей-сирот и выяснить, устраивает ли их состояние домов, в которых им выделили квартиры. По поводу своего отношения к домам и близлежащей территории встретившиеся нам жильцы от комментариев воздержались. К качеству жилых домов у выпускников детских домов претензий нет.
Раньше у подъездов были пандусы, они поломались, но сейчас проблема уже устранена. Мы живем на втором этаже, проблем никаких с квартирой у нас нет. Дом находится в нормальном состоянии, трещины отсутствуют,сообщила Дарья.
Согласно официальным данным, предоставленным редакции Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, средства областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот рассчитываются, исходя из общей площади жилого помещения до 33 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 2019–2020 годах по итогам состоявшихся электронных аукционов заключены государственные контракты на приобретение жилых помещений в городе Нижний Тагил на сумму 214,6 млн рублей. В 2019–2020 годах детям-сиротам, состоящим на учете в городе Нижний Тагил, по договорам наймов предоставлено 155 жилых помещений, из них 57 — в 2019 году, в 2020 году — 98,говорится в ответе министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на официальный запрос TagilCity.ru.
Юлия Прокопьева не является выпускником детского дома, но проживает в доме № 16 по улице Чернышевского, который был построен для детей-сирот (застройщиком выступало ООО «Авента Инжиниринг»). По словам девушки, дом находится на начальной стадии разрушения, а проверки различных инспекций безрезультатны.
Наш дом сдали в 2014 году, трещины пошли через полгода, далее я сделала ремонт замазала щели и через полгода они пошли снова и больше, обратилась в жил фонд они прислали бригаду, те расковыряли стену как на фото, но сам бригадир сказал, что данной стене скоро конец, но его никто не слушает. Прошло пол года, трещины пошли снова, я снова написала в жил фонд, просила решить проблему, они снова хотели выслать бригаду и замазать, я отказалась, объяснив это тем, что это не решит проблему. Итог: трещины идут, фонд приехал сказал все хорошо,заявила Юлия.
Согласно федеральному закону, жилье сиротам предоставляется по договорам специализированного найма. Это значит, что в течение 5 лет такое жилое помещение нельзя продать, но человек уже может в нем жить и несет за него ответственность, то есть обязан платить за коммунальные услуги. После нескольких лет проживания в предоставленной по найму квартире и в случае отсутствия задолженностей по коммунальным услугам, ее могут передать арендатору в собственность. Однако некоторым тагильским сиротам вовсе не хочется становиться владельцами выделенного бесплатно жилья - ведь сначала придется погасить огромные долги, а после полностью отвечать за эту недвижимость.