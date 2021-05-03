Истребители и бомбардировщики: какая техника 9 Мая пролетит над Екатеринбургом

В День Победа экипажи ЦВО поднимутся с семи аэродромов в шести регионах России и пролетят в парадном строю над Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском и Кызылом, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Отмечается, что в Екатеринбурге в воздушном параде будут участвовать транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне состоится парад военной техники и шествие. После парада на центральном проспекте пройдут легкоатлетические эстафеты и праздничные концерты, а вечером с Лисьей горы запустят фейерверк.