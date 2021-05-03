Из полиции Нижнего Тагила уволено четыре сотрудника из-за сдачи мочи за тренера

Сразу четыре сотрудника были уволены из полиции № 17 в Нижнем Тагиле. Они помогали «прикрыть» хоккейного тренера, который 21 апреля 2020 года был задержан с признаками наркотического опьянения.

27-летнего уральца направили на освидетельствование в психиатрическую больницу № 7. Однако, по версии следствия, за тренера сдал анализ мочи один из сотрудников полиции, в результате анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме. Больше года продолжалось расследование уголовного дела, в результате из ОП № 17 были уволены четыре сотрудника. 24 марта состоялся их последний день на службе, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. В отношении тренера было прекращено административное дело по статье об отказе прохождения медицинского освидетельствования. Все четверо уволены в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника ОВД,подчеркнул инсайдер. Теперь экс-полицейским грозит до четырех лет лишения свободы. Напомним, в Нижнем Тагиле один из полицейских, уволенных по отрицательной статье в связи с делом о подмене анализов, обвинил следователя и начальника отдела полиции № 17 в превышении должностных полномочий. Бывший полицейский из Нижнего Тагила обвиняет коллег в превышении полномочий

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