Патологоанатом сдал начальника-взяточника в Екатеринбурге и лишился работы

На данный момент прокуратура Верх-Исетского района предъявила мужчине обвинения. Чиновника поймали на месте инцидента, операция фиксировалась на видео, а меченые купюры общей суммой сто тысяч рублей были конфискованы. Как стало известно, о коррупционере сообщил его подчиненный — начальник туринского отделения Свердловского бюро судмедэкспертизы.
Версия следствия гласит, что начальник областного Бюро в Екатеринбурге дал поручение заместителю провести служебную проверку по районному патологоанатому. Тот занимался тем, что оказывал коммерческие услуги в морге.
Взятка передавалась за общее покровительство, которое получатель оказывал в результате служебной проверки, выявлявшей нарушения в действиях заведующего районным отделением.
Патологоанатомом было принял решение обратиться в ФСБ, в результате операция по задержанию прошла успешно, однако мужчина все равно лишился работы. По словам уральца, он не жалеет о том, что совершил. Первый раз он вынужден был заплатить «дань» в 2010 году.
«Хочешь работать — плати 100 тысяч». Тут я не выдержал: «Сколько можно!» Еще подумал, как потом детям буду рассказывать как выживал, приспосабливался,рассказал мужчина изданию Е1.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Сотрудник торговой сети «Монетка» перед увольнением раскрыл коммерческие тайны конкурентам. Его задержали, а материалы дела готовят для передачи в суд.