Снимавший на видео секс с 16-летней уралец обвинен в изготовлении порнографии

Задержанный в Серове 23-летний молодой человек, который снимал на видео секс с 16-летней девушкой, оказался обвинен в порнографии. Об этом рассказала сестра уральца Аида.

28 апреля в Свердловском областном суде состоялось заседание, на котором решение Серовского суда оставили без изменений: на данный момент молодой человек находится под стражей. По словам Аиды, изначально ее брата обвинили в изнасиловании. Девушка рассказала, что долгое время парень хотел расстаться с 16-летней, но после того, как у него получилось, девушка написала заявление в полицию. Также Аида отметила, что девушка была в курсе, что во время секса ее снимают. Мой брат знал о том, что ей 16 лет, он хотел подстраховаться таким образом, подозревал, что она может что-то такое сделать. Следователь вызвал брата, но он сказал, что не насиловал ее, а следователь говорит: «Чем докажешь?»,рассказала Аида изданию Е1. Парень на телефоне показал видео, после чего его задержали и переквалифицировали дело на статью 242 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Также Аида рассказала, что в полицию обратились еще две девочки с мамами. Как выяснилось, парень занялся сексом с другой 17-летней девушкой и тоже снимал процесс видео. Теперь молодому человеку грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Напомним, в конце апреля стало известно, что 20-летний молодой человек из Екатеринбурга был задержан правоохранительными органами по подозрению в развращении несовершеннолетних.

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