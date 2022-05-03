Из-за пожаров в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение

Опасный период продлится с 4 по 5 мая. В это время нельзя сжигать сухую траву и въезжать в леса.

В период 4-5 мая в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости). Об этом сообщает пресс-служба «Уральское УГМС». Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила В связи с этим спасатели просят местных жителей обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, мониторить состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним. Также в этот период строго запрещено сжигать сухую траву. А в местах въезда в лес на этот период организованы контрольно-пропускные пункты, которые ограничивают въезд транспортных и посещение людьми лесов. Если же чрезвычайная ситуация уже возникла, нужно срочно звонить по телефонам Администрации Нижнего Тагила: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

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