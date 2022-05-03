В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов

В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов
В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах региона произойдет масштабная реконструкция дорог. Всего будет обновлено около 130 километров дорог.

В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов. Сделают это при помощи нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря этому, как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ходить и ездить «По следам Героя Речкалова» или «По долине реки Серги» станет намного комфортнее.

Всего отремонтируют свыше восьми километров дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на отрезке между Ирбитом и Туринском. Здесь же капитально отремонтируют отрезок дороги, расположенный между Камышловым и Ирбитом, близ населенных пунктов Анохина и Першина.

А еще отремонтируют дороги Нижние Серги – Михайловск. Здесь рабочие уложат почти пять километров нового асфальтобетонного покрытия на одном из популярных направлений для туристов.

Отметим, всего в этом году на территории региона благодаря вышеуказанному нацпроекту планируется отремонтировать около 130 километров дорог. Это 21 участок дорог Свердловской области протяженностью 98,9 километра, 9 участков в Нижнем Тагиле и 13 участков улиц Екатеринбурга. Также в планы входит обновление светофоров на 27 перекрестках Екатеринбурга.

Материалы по теме:
ремонтдороги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы