В Свердловской области отремонтируют дороги популярных турмаршрутов. Сделают это при помощи нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря этому, как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ходить и ездить «По следам Героя Речкалова» или «По долине реки Серги» станет намного комфортнее.
Всего отремонтируют свыше восьми километров дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на отрезке между Ирбитом и Туринском. Здесь же капитально отремонтируют отрезок дороги, расположенный между Камышловым и Ирбитом, близ населенных пунктов Анохина и Першина.
А еще отремонтируют дороги Нижние Серги – Михайловск. Здесь рабочие уложат почти пять километров нового асфальтобетонного покрытия на одном из популярных направлений для туристов.
Отметим, всего в этом году на территории региона благодаря вышеуказанному нацпроекту планируется отремонтировать около 130 километров дорог. Это 21 участок дорог Свердловской области протяженностью 98,9 километра, 9 участков в Нижнем Тагиле и 13 участков улиц Екатеринбурга. Также в планы входит обновление светофоров на 27 перекрестках Екатеринбурга.