Жители Алтайки остаются без колёс, а на ГГМ в Тагиле есть проблемы с холодной водой

На Вагонке орудует группа лиц, неравнодушных к автомобильным колесам. Вандалы за ночь испортили шины больше, чем у десяти машин. О спущенных колесах и причинах нежелания обращаться в полицию с заявлениями об испорченном имуществе читайте нашем материале.
Вполне возможно, что недостаточный уровень профилактической работы местных участковых стал причиной автомобильного вандализма на Алтайке. Ведь в этом микрорайоне, как и во многих других, существует проблема некомплекта сотрудников службы УУП. В чем по уши ходят участковые, а также какую работу им приходится выполнять помимо своей основной, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Коллапс с холодной водой в нескольких районах Нижнего Тагила возник из-за аварии на водопроводе. Точнее, несогласованных действий местного «Водоканала» и компании, которая занимается строительством моста через Тагильский пруд. Последние во время раскопок повредили трубу, через которую в краны жителей ГГМ, Сухоложского, Северного и Вагонки течет холодная вода. Ресурсники запустили водопровод по резервной ветке, однако из-за обвала грунта лопнула уже другая труба.
Сероводород превысил в Тагиле норму в 2,5 раза в понедельник, 2 мая. А до этого в течение недели газоанализатор редакции фиксировал превышение по диоксиду азота. Кстати, замеры TagilCity.ru представитель основного предприятия-загрязнителя в Нижнем Тагиле назвал сомнительными, как и сам измерительный прибор, который регулярно проходит все проверки и имеет необходимые документы и заключения. На какие еще экособытия была богата прошлая неделя, читайте ниже.
В частности, грехи садоводов и отдыхающих на Исинском пруду тагильчан будет убирать Нижнетагильское лесничество. Две несанкционированные свалки, которые расположены вдоль одноименного тракта, стали объектом пристального внимания природоохранной прокуратуры муниципалитета. Ведомство обратилось с иском в суд, который нашел «крайнего».
Тагильчане стали подавать заявления на новые «путинские» выплаты на детей. Мерами господдержки смогут воспользоваться родители несовершеннолетних с 8 до 17 лет. При этом семья, обратившаяся с заявлением, должна соответствовать ряду требований. Каких именно, расскажет TagilCity.ru.
Жительница Нижнего Тагила едва не оказалась в списках на отчисление из-за возможного прогула итоговой аттестации в Краснодарском вузе. Девушка не смогла улететь вовремя на сессию из-за закрытия воздушного пространства над рядом городов на юге России. Как тагильчанка решила проблему отчисления, разбиралась наша редакция.
Свердловчанин решил выпить со своими соседями по саду, однако посиделки закончились двойным убийством. Знакомые мужчины пришли к нему в гости, а после того, как немного приняли на грудь, открыли хозяину жилища тайну о своей нетрадиционной ориентации. Да еще и предложили натуралу к ним присоединиться.
15-летний подросток из Качканара совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего шестилетнего брата. О разврате узнала мать пострадавшего мальчика и заявила в полицию.
Свердловчане пожаловались на заторы на дорогах с главных городских кладбищ. Из-за большого количества желающих почтить память родных и близких в родительский вторник, автомобильный поток на выездах с погостов встал в пробки.