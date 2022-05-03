Жители Алтайки остаются без колёс, а на ГГМ в Тагиле есть проблемы с холодной водой

Сероводород превысил в Тагиле норму в 2,5 раза в понедельник, 2 мая. А до этого в течение недели газоанализатор редакции фиксировал превышение по диоксиду азота. Кстати, замеры TagilCity.ru представитель основного предприятия-загрязнителя в Нижнем Тагиле назвал сомнительными, как и сам измерительный прибор, который регулярно проходит все проверки и имеет необходимые документы и заключения. На какие еще экособытия была богата прошлая неделя, читайте ниже.