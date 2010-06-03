Хакеры взломали сайт Телекона после репортажа о Денисе Попове, создавшем ОС Bolgenos

За день до взлома сайт компании Телекон-ТВ посетило небывалое до этого количество человек - более 1500 за сутки (средняя посещаемость составляла 50-70 посетителей в сутки).

На нижнетагильском телеканале Телекон-ТВ 31 мая показали репортажо 16-летнем школьнике, Денисе Попове, который заявил, что создал принципиально новую операционную систему BolgenOS, способную заменить платную Windows в тагильских школах.

На самом деле, ОС BolgenOS - это измененная версия известной системы Ubuntu Linux.

Ubuntu (произносится: «убу́нту») — операционная система, основанная на ядре Linux. Является ответвлением от ОС Debian GNU/Linux. Основной разработчик и спонсор — компания Canonical. Проект активно развивается и поддерживается свободным сообществом. [Википедия]

Интернет-сообщество уже третий день ведет дискуссии на различных ресурсах о правомерности присвоения Денисом Поповым авторских прав на BolgenOS.

Убунту Линукс является бесплатной альтернативой Windows, при этом ее программный код открыт для редактирования и улучшения, что и сделал Денис, назвав свой дистрибутив "BolgenOS".

Сам Денис комментирует событие в своем блоге:

- Телекон гиперболизировал проект Bolgenos, точнее выставил его в томсвете что "исключительно моя разработка", хотя я еще там говорил о том,что это сборка операционной системы Linux Ubuntu.

... поползли слухи о том, что управление образованияНижнего Тагила во "всех" школах намерено установить Bolgenos. ... Я всего лишь школьник и не имею таких полномочий, чтобыперевести все школы на данный дистрибутив.

И о том, что "я"разработал аналог photoshop, то это еще одно преувеличение. На самомделе редактором изображений является GIMP (авторские права на даннуюпрограмму принадлежат Spencer Kimball и Peter Mattis).

Хитрые веб-программисты успели 1 июня зарегистрировать домен bolgenos.ru. Новоиспеченные владельцы этого сайта получили с нуля посещаемость более 25000 человек в сутки и, по всей видимости, неплохо заработали: на сайте продаются сувениры для фанатов BolgenOS.

Нижний Тагил в очередной раз прославился :)