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Почему сегодня в Н.Тагиле не работал МТС?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему сегодня в Н.Тагиле не работал МТС?

3 июня 2010, 10:09ОбществоИрина Гольмгрейн
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