Почему сегодня в Н.Тагиле не работал МТС?
3 июня 2010, 10:09ОбществоИрина Гольмгрейн
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В Нижнем Тагиле сегодня с 10 утра не работала сотовая связь компании МТС.
По данным, предоставленным представитем компании, произошел сбой всистеме 2G, и у абонентов не быловозможности воспользоваться сотовым телефоном.
Телефоны других операторов связи работали в обычном режиме.
Неполадки устраняли специалисты компании МТС, и сотовые телефоны заработали сегодня примерно в 15.00.
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