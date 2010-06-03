Рассчитать коммунальные платежи можно будет в Интернете
Жители Свердловской области смогут рассчитать свои коммунальные платежи в Интернете.
Такой сервис в ближайшее время появится на новом федеральном портале «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru).
Авторами проекта стали Фонд содействия реформированию ЖКХ и ФСТ России. Теперь жители всех регионов УрФО смогут рассчитать свой платеж за услуги ЖКХ и размер субсидий в режиме on-line.
По данным ФСТ России, в настоящее время на сайте в разделе «Мой платеж» уже размещена информация о порядке формирования и структуре коммунальных платежей. Здесь же есть информация о максимальных тарифах предприятий ЖКХ и нормативах потребления в каждом муниципалитете.
В ближайшее время на сайте планируется разместить сведения о стоимости и ходе реализации инвестиционных программ в каждой территории, а также наладить обратную связь с жителями по типу «вопрос-ответ». Кроме того, планируется разместить на сайте специальный калькулятор для расчета стоимости платы за услуги ЖКХ, сообщает АПИ.