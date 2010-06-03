Россиянам, оставшимся за границей без средств, будут помогать
3 июня 2010, 18:56ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство поможет российским туристам, оказавшимся за границей без средств к существованию в результате чрезвычайной ситуации, — заявил Владимир Путин.
«Подписано постановление правительства, которое определит порядок оказания финансовой помощи при возвращении в Россию тем гражданам, которые в силу чрезвычайных обстоятельств оказались за границей без средств к существованию. Будучи за границей наши люди должны чувствовать себя в безопасности, знать, что, если потребуется, государство всегда придет на помощь, окажет правовую, консульскую и другую необходимую поддержку в форс-мажорной ситуации.», — сказал премьер-министр РФ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей