Сегодня стартует эксперимент «Марс-500»
Эксперимент "Марс - 500", в рамках которого шесть добровольцев в 14.00 мск войдут в наземный имитатор марсианского космического корабля и на 520 суток закроют за собой люки, стартует в Москве, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь Института медико-биологических проблем (ИМБП) Павел Моргунов.
По его словам, эксперимент состоит из трех основных этапов: 250-суточный "перелета" с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.
После 250 суток "полета" экипаж разделится: три человека в скафандрах "Орлан" осуществят "высадку" на поверхность Красной планеты и станут "первопроходцами", трое других членов экипажа будут ожидать возвращения товарищей на "околомарсианской орбите".
Слава "первооткрывателей" достанется россиянину, европейцу и китайцу.
Международную экспедицию возглавляет россиянин Алексей Ситев, врач миссии также российский гражданин Сухроб Камолов, помогать им на борту в качестве космонавта-исследователя будет Александр Смолиевский. Бортинженером назначен Ромэн Шарле из Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вангу Юэ отведены должности исследователей.
"Марсианский космический корабль" смонтирован в Москве на площадях Института медико-биологических проблем и включает в себя экспериментальный, жилой и посадочный модули, кладовую и мини-оранжерею. Отдельно построен модуль, имитирующий поверхность Марса, туда будут "высаживаться" трое участников эксперимента.
Каждый российский участник за участие в программе получит около трех миллионов рублей, примерно столько же заработают европейские добровольцы.
Связь с внешним миром будет осуществляться, в основном, посредством электронной почты с сорокаминутной задержкой в поступлении сообщений.
Имя немецкого астронома XVII века, первооткрывателя главного закона небесной механики Иоганна Кеплера стало позывным участников 520-суточного эксперимента по имитации полета на Марс.
Ранее институт объявил конкурс на лучший позывной, в котором мог принять участие любой желающий. Победителя конкурса должны были определить сами марсонавты. В результате, первое место занял вариант "Кеплер", который прислал Юрий Васин, второе место заняли позывные "Искатель" (Лилия Юрьева) и "Улей" (Николай Быков).Победитель конкурса получил сертификат и возможность пообщаться с участниками эксперимента, а также посетить экспериментальный комплекс.