Сегодня стартует эксперимент «Марс-500»

По его словам, эксперимент состоит из трех основных этапов: 250-суточный "перелета" с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение.

После 250 суток "полета" экипаж разделится: три человека в скафандрах "Орлан" осуществят "высадку" на поверхность Красной планеты и станут "первопроходцами", трое других членов экипажа будут ожидать возвращения товарищей на "околомарсианской орбите".

Слава "первооткрывателей" достанется россиянину, европейцу и китайцу.

Международную экспедицию возглавляет россиянин Алексей Ситев, врач миссии также российский гражданин Сухроб Камолов, помогать им на борту в качестве космонавта-исследователя будет Александр Смолиевский. Бортинженером назначен Ромэн Шарле из Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вангу Юэ отведены должности исследователей.

"Марсианский космический корабль" смонтирован в Москве на площадях Института медико-биологических проблем и включает в себя экспериментальный, жилой и посадочный модули, кладовую и мини-оранжерею. Отдельно построен модуль, имитирующий поверхность Марса, туда будут "высаживаться" трое участников эксперимента.

Каждый российский участник за участие в программе получит около трех миллионов рублей, примерно столько же заработают европейские добровольцы.

Связь с внешним миром будет осуществляться, в основном, посредством электронной почты с сорокаминутной задержкой в поступлении сообщений.

Имя немецкого астронома XVII века, первооткрывателя главного закона небесной механики Иоганна Кеплера стало позывным участников 520-суточного эксперимента по имитации полета на Марс.