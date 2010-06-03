Сегодня в г. Нижний Тагил стартует профилактическая операция "Подросток-игла"
3 июня 2010, 18:22ОбществоArtem
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Сегодня в г. Нижний Тагил стартует профилактическая операция "Подросток-игла", в рамках которой будут проведены рейды с целью выявления несовершеннолетних наркоманов, а также людей, вовлекающих подростков в преступную деятельность, связанную с наркотиками.
Вместе с представителями госнаркоконтроля, и сотрудниками наркодиспансера в лагерях дневного пребывания для подростков будут проведены тематические беседы о вреде употребления наркотических веществ. Также планируются мероприятия, направленные на агитацию здорового образа жизни. В рамках операции в местах массового скопления людей будут нести усиленную службу наряды патрульно-постовой службы, сообщает «Тагил-ТВ».
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