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Сегодня в г. Нижний Тагил стартует профилактическая операция "Подросток-игла"
Сюжеты:
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Сегодня в г. Нижний Тагил стартует профилактическая операция "Подросток-игла"

3 июня 2010, 18:22ОбществоArtem
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