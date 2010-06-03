Школьник из г. Нижний Тагил создал новую российскую ОС

Над своей системой 16-летний Денис Попов работал почти год на внеклассных занятиях по информатике.

Свое изобретение Денис назвал Bolgenos ("Bolgen" (испан.) – огненный шар, "os" - операционная система). После городского конкурса рефератов, где Попов и его программа заняли первое место, о проекте школьника узнало Управление образования Нижнего Тагила. Операционная система им понравилась. А еще больше понравились слова Дениса, что он не собирается продавать свое детище, а готов поделиться им со всеми желающими бесплатно.

- В следующем году во всех школах города истекает срок лицензии Windows,и нужны немалые средства, чтобы ее продлить, - рассказали в пресс-службе Управления образования Нижнего Тагила. - В связи с этим было принято решение во всех общеобразовательных учреждениях города заменить Windows на операционную систему Дениса Попова. Учителя информатики это решение поддержали и одобрили.

В своем блоге на habrahabr.ru Денис Попов подробно рассказывает о разработке и делится планами на будущее:

Bolgenos — операционная система созданная на базе Ubuntu Linux. Этот дистрибутив используется в качестве базы для моей операционной системы. Я намерен создать универсальную операционную систему содержащую все необходимое для пользователя любого профиля. А это означает, что система подходит для пользователей Интернета , офисных работников (таблицы, документы), вебмастера, дизайнера и программиста. Но главными отличиями являются:

Планы на будущее:

Будет разработана новая версия Bolgenos Education, рассчитанная на образовательные учреждения и содержащая весь спектр образовательных программ.