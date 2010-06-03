Уралвагонзавод увеличит кредитный портфель на 1,5 млрд. рублей

Заемные средства в рамках кредитной линии могут быть использованы до декабря 2011 года и предназначены для финансирования текущей хозяйственной деятельности. Об этом «УралПолит.Ru» сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе банка.

На днях генеральный директор УВЗ Олег Сиенко заявил о том, что в течение последнего года завод сократил кредитный портфель с 40 млрд. до 27 млрд. рублей, а общий долг — с 67 млрд. до 40 млрд. рублей. Краткосрочного долга не осталось, корпорация планирует реструктурировать оставшийся долг до 2013 года, теперь же кредитный портфель УВЗ снова увеличился.