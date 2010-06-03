Уралвагонзавод увеличит кредитный портфель на 1,5 млрд. рублей
Газпромбанк открыл для ОАО «НПК Уралвагонзавод» кредитную линию с лимитом выдачи 1,5 млрд. рублей.
Заемные средства в рамках кредитной линии могут быть использованы до декабря 2011 года и предназначены для финансирования текущей хозяйственной деятельности. Об этом «УралПолит.Ru» сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе банка.
На днях генеральный директор УВЗ Олег Сиенко заявил о том, что в течение последнего года завод сократил кредитный портфель с 40 млрд. до 27 млрд. рублей, а общий долг — с 67 млрд. до 40 млрд. рублей. Краткосрочного долга не осталось, корпорация планирует реструктурировать оставшийся долг до 2013 года, теперь же кредитный портфель УВЗ снова увеличился.
На момент прихода Олега Сиенко на должность главы УВЗ общий долг «вагонки» составлял 66 млрд. рублей. В начале апреля 2010 года между Правительством РФ, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и Роисмуществом было подписано окончательное трехстороннее соглашение на выделение градообразующему предприятию Нижнего Тагила 10 млрд. рублей.