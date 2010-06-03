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Уралвагонзавод увеличит кредитный портфель на 1,5 млрд. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралвагонзавод увеличит кредитный портфель на 1,5 млрд. рублей

3 июня 2010, 18:17ОбществоArtem
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