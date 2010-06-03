В г. Нижний Тагил сегодня с 10 утра и до 15.00 не работала сотовая связь компании МТС
3 июня 2010, 12:51ОбществоArtem
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По данным, предоставленным компанией, произошел сбой в системе 2G, и у абонентов не было возможности воспользоваться сотовым телефоном.
Сбои связи связаны с профилактическими работами, направленными на улучшение качества услуг МТС на территории Нижнего Тагила. Ситуацию прокомментировала Дарья Вольхина, специалист по связям с общественностью МТС-Урал: «Мы стремимся провести работы максимально оперативно и незаметно для пользователей. Вместе с тем, локально у некоторых абонентов в Нижнем Тагиле возникли ограничения по использованию услуг в сетях «второго поколения» 2G. Наши технические специалисты и специалисты партнеров сейчас делают все возможное, чтобы услуги стали доступны всем абонентам в полном объеме в максимально короткий срок».
С 15.00 связь МТС работает в обычном режиме.
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© Ольга Орехова TagilCity.ru
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