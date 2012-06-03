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Для удобства тагильчан внесены изменения в расписание движения трамваев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для удобства тагильчан внесены изменения в расписание движения трамваев

3 июня 2012, 08:01Общество
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