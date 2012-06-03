Для удобства тагильчан внесены изменения в расписание движения трамваев

Так, 12-й маршрут будет отправляться от вокзаладо Пихтовых гор в 19:44 (вместо 19:35), а от улицы Островского - в 19:31. Это сделано для пассажировэлектропоезда-экспресса из Екатеринбурга (прибытие в 19:29) и электропоезда сост. Пашия (прибытие в 19:40).

Последнийрейс до Пихтовых гор будет отправляться от вокзала в 21:18 (вместо 20:59), отул. Островского - в 21:05 . Здесь привязка к электропоезду со станции Азиатская (прибытие 21:01) и изЕкатеринбурга (прибытие 21:11).

Сдвигаютсяграфики 1 маршрута: отправления от конечной УВЗ до улицы Островскогоназначаются на 18:49 и 20:16 (вместо 18:40 и 20:06).

Как и прежде,перечисленные вечерние расписания одинаковы для рабочих и выходных дней.

Важно отметить,что по выходным дням для пассажиров электропоезда со станции Верхотурье(прибытие 18:25) вводится 12 маршрут отправлением в 18:33 от вокзала. А порабочим дням в 18:33 от вокзала на Вагонку следует 17 маршрут (с ГГМ до УВЗ).