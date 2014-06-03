76 % молодых специалистов в России мечтают завести собственный бизнес

Более половины молодых россиян (57 %) хотели бы начать собственное дело в будущем, а 19 % – считают это своей главной целью. 11 % опрошенных уже работают на себя.

По мнению специалиста по подбору персонала кадрового агентства «Юнити» Татьяны Карповой, большой процент желающих создать личный бизнес можно объяснить двумя причинами. Во-первых, это влияние крупных городов, где индивидуальное предпринимательство – обычное явление. Во-вторых, это происходит под влиянием историй успеха сверхприбыльных бизнесменов поколения вроде Стива Джобса.

По словам директора по персоналу группы компаний Hays в мире Джеймса Калленса, высокий уровень потенциальной предпринимательской активности конфликтует с представлениями людей об идеальном руководителе. Более половины опрошенных россиян мечтают о «твёрдой руке» – руководителе, который умеет ставить конкретные задачи и распределять их внутри коллектива.

По словам гендиректора Penny Lane Personnel Татьяны Доляковой, нет ничего противоречивого в том, что молодые люди желают начать собственный бизнес и поэтому хотят приобрести опыт работы под руководством начальника с «твёрдой рукой». Она считает, что на поколение Y влияет карьера успешных предпринимателей до 35 лет, владеющих миллионными суммами денег. Это и Марк Цукерберг (Facebook), и Павел Дуров (ВКонтакте), и Андрей Романенко (сервис оплаты услуг Qiwi, 233 миллиона долларов), и многие другие. Долякова считает, что успешных бизнесменов в России много.

Долякова назвала наиболее популярными отраслями для начала своего бизнеса финансовые и образовательные услуги, проекты на стыке IT и медицины, игровые, развлекательные и социальные сервисы, технологии для обслуживания электронной коммерции и т. д.

Также исследователи отметили, что представители Y в России имеют высокую социальную мобильность – они всегда на связи.