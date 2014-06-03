Александр Маслов встретился с Михалиной Лысовой в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 июня 2014, 17:55Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле состоялась встреча Председателя городской Думы Маслова Александра Викторовича с Михалиной Лысовой - четырёхкратной чемпионкой паралимпийских игр.
Александр Викторович еще раз поздравил Михалину с ее победами, высказал уверенность в том, что эти спортивные достижения не последние. В ходе встречи была обсуждена политическая ситуация в стране, области и Нижнем Тагиле.
Михалина Лысова даже выразила желание стать сторонником партии «Единая Россия». На встрече также присутствовал начальник управления администрации по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Валерьевич Язовских.
Напомним, Михалина Лысова стала победительницей премии «Человек года-2014» в номинации «За прославление Тагила». Получить награду на сцену вышли родители спортсменки, поскольку сама она находилась в Москве.
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