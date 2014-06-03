Как быстрее продать квартиру с ипотекой

На сегодняшний день более 50% квартир приобретаются в ипотеку. Однако с возросшими возможностями стал актуальным и вопрос – «что делать, если обстоятельства изменились и квартиру нужно срочно продать»?





Самая популярная причина продажи квартиры в ипотеке – изменение жизненных обстоятельств. А бывают они самыми разными. Иногда причиной становится увеличение семьи – рождение второго ребенка, а у него должна быть своя комната и необходимо купить квартиру с большей площадью. А что если принятие решения о переезде в другой город настигает уже после нескольких лет выплат по ипотеке? Или же вы захотели поменять район проживания, поскольку детский сад, школа и ваша работа – организовались в другом конце города, а добираться больше часа? А бывает и так, что обстоятельства требуют того, что необходимо перевезти родителей к себе, а следовательно – расширить жилплощадь. Но какими бы ни были требовательными обстоятельства, как бы ни вела себя кардиограмма дохода – ждать полной выплаты взятого кредита не стоит. Ипотека не должна стать стрессом или ограничителем жизни семьи и уж тем более не должна повлиять на отношения. В конце-концов, как шутят политологи и не только, ипотека была создана как инструмент для поднятия демографических показателей.







В случае выросших доходов решение более чем очевидно – в несколько этапов погасить ипотечный кредит. Однако, что если для вас стал критичен вопрос времени? Итак, рассмотрим те варианты, при которых финансовых средств на погашение ипотеки нет, а ее погашение – обязательное действие перед продажей, ведь только в этом случае Росреестр регистрирует сделку купли-продажи.





Рассмотрим пути самостоятельного решения задачи с тремя вариантами.





Вариант первый. «Идеальный. Редкий».

Вы находите покупателя, который передаст вам задаток за квартиру наличной суммой в кейсе. Или без кейса. Этот задаток вы вносите в счет погашения ипотечного кредита и оставшуюся сумму оформляете с покупателем уже по договоренности наличным или безналичным расчетом. Но кто рискнет до регистрации права собственности передавать такие суммы, даже если есть подкрепление распиской? Посему стоит учесть, что «Вариант первый. Идеальный. Редкий» говорит сам за себя – он хорош, даже немного кинематографичен, но приходится один на несколько сотен предложений о продаже недвижимости с обременением.





Вариант второй. «Единомышленники. Один из тысячи»

Возможно найти покупателя, который получает подтверждение по кредитованию на покупку вашей квартиры в том же банке, в котором оформлена ваша ипотека. Такой вариант подразумевает, что ваш долг будет переведен на нового потенциального владельца квартиры. Для реализации продажи по этому варианту важно убедиться, что ваш банк предоставляет эту услугу – ее наличие скорее исключение нежели правило. А так же важно иметь положительную историю выплаты кредитования без просрочек по оплатам и накопленных пени.





Вариант третий. «Убыточный. Маловероятный».

Можно взять потребительский кредит. Однако, выдача его маловероятна, поскольку в кредитной истории уже есть графа о текущей ипотеке. Но если все же вы получите подтверждение на выдачу – стоит узнать о процентах, а они будут очень высокими. При хорошем раскладе – просто высокими. Да и количество справок и документов для предоставления в банк будет объемен как “Война и мир”. Кто-то для того, чтобы закрыть вопрос по ипотеке – продает автомобиль, но зачастую этих средств недостаточно, а убыток появляется в ресурсах связанных со временем. И, к сожалению, много семей, имея в представлении вариант исключительно самостоятельного решения задачи – тянут время и выплачивают проценты, будучи зажатыми в тиски тех самых требовательных обстоятельств, вместо того, чтобы выбирать новую квартиру или уже заниматься обустройством новой квартиры или дома.







Решение. Снятие обременений. Безотказный.

Для собственника ипотечной квартиры, пожелавшего ее продать, в федеральной риэлторской компании «Этажи» разработана специальная одноименная услуга – «снятие обременения». Это перекредитование собственников на время сделки. Важно понимать, что продавец недвижимости – один из ключевых клиентов компании, поэтому к решению задачи будет подключено максимальное количество эффективных (в том числе финансовых) инструментов, чтобы быстро погасить ипотеку и безопасно оформить сделку. Ипотека будет снята, квартира выставлена на продажу, а отлаженность процессов позволит в кратчайший срок подать заявку в Росреестр.

В это сложно поверить, но при проведении такой непростой операции возможна даже экономия финансов. Разумеется, при работе с помощью федеральной компании «Этажи», поскольку именно этому партнерству доверяет более 35 банков и предоставляет различные снижения ставок. Так же способствует этой экономии и профессиональная подкованность специалиста, который ведет сделку. Именно он пошагово будет курировать все ее этапы. И в итоге вся процедура: от снятия обременения до сдачи документов в Росреестр, займет в среднем 2-3 недели.

А следующим этапом можно спокойно продать эту квартиру абсолютно любому покупателю – за наличные, в ипотеку или же по другим соц.программам.





В субботу 7 июня в Тюменском Технопарке на Летней распродаже квартир можно проконсультироваться со специалистами по недвижимости, подобрать самые комфортные условия ипотечного кредитования, узнать о полезных социально-жилищных программах и присмотреть себе уютные и красивые квартиры.