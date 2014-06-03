Молодежная организация «Уралвагонзавода» свое 15-летие отметила автоквестом в Тагиле (ФОТО)
Молодежная организация «Уралвагонзавода» 15-летие создания организации отметила автоквестом «15 лет – не предел!». Состязание по автоориентированию организовали активисты предприятия.
В квесте приняли участие 18 команд. По условиям соревнований в состав каждой группы должна была войти минимум одна девушка. Старт автоквесту был дан 29 мая в 18.00 на площади Дворца ледового спорта им. В.К. Сотникова.
Командам были выданы маршрутные листы и опознавательные наклейки на машины. Маршрут состоял из 15 этапов. Выполняя задания на каждом из них, ребята могли почувствовать себя секретными агентами, которым необходимо расшифровать тайное донесение с помощью шифра Цезаря, вспомнить Шерлока Холмса и его «пляшущих человечков», нарисовать портреты знаменитых людей нашего города, создать открытку-поздравление и написать стихотворение ко Дню рождения молодежной организации. На преодоление всех препятствий участникам давалось три часа.
Один из этапов был организован первичной профсоюзной организацией «Уралвагонзавод», а по окончанию мероприятия – учрежден специальный приз, который получила команда «Металлурги» с символичным номером маршрута - «13», участвовавшая в квесте на машине марки ЗАЗ-969-М («Запорожец»).
Успешней всего прошли маршрут команды «Охотники за удачей» - 1 место, «Soliris Club» - 2 место, «Трое в лодке, не считая медведя» - 3 место. В подарок победители получили призы от магазина кожгалантереи и бытовой техники «Ваш саквояж plus» и сертификаты в рестораны сети быстрого питания «Burger Club».