Молодежная организация «Уралвагонзавода» свое 15-летие отметила автоквестом в Тагиле (ФОТО)

В квесте приняли участие 18 команд. По условиям соревнований в состав каждой группы должна была войти минимум одна девушка. Старт автоквесту был дан 29 мая в 18.00 на площади Дворца ледового спорта им. В.К. Сотникова.

Командам были выданы маршрутные листы и опознавательные наклейки на машины. Маршрут состоял из 15 этапов. Выполняя задания на каждом из них, ребята могли почувствовать себя секретными агентами, которым необходимо расшифровать тайное донесение с помощью шифра Цезаря, вспомнить Шерлока Холмса и его «пляшущих человечков», нарисовать портреты знаменитых людей нашего города, создать открытку-поздравление и написать стихотворение ко Дню рождения молодежной организации. На преодоление всех препятствий участникам давалось три часа.

Один из этапов был организован первичной профсоюзной организацией «Уралвагонзавод», а по окончанию мероприятия – учрежден специальный приз, который получила команда «Металлурги» с символичным номером маршрута - «13», участвовавшая в квесте на машине марки ЗАЗ-969-М («Запорожец»).