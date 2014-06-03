МОТИВ дарит абонентам билеты на «Старый Новый Рок»!

Оператор связи МОТИВ поддерживает главный фестиваль этого лета – «Старый Новый Рок», который традиционно пройдет на базе отдыха «Волна» 20-22 июня. Любителей рока ждут лучшие музыканты, незабываемая атмосфера и отличные подарки.

«Старый Новый Рок» - фестиваль, объединяющий молодые команды и признанных мэтров. Летняя версия фестиваля ежегодно проходит на берегу Белоярского водохранилища и собирает более десяти тысяч любителей рок-музыки.

В этом году среди хедлайнеров фестиваля выступят такие легендарные группы как ДДТ, Сурганова и Оркестр, Billy’s band, Вадим Самойлов, Гильза и многие другие.

Фишкой фестиваля станет масштабный байк-пробег «По хребту» по городам Свердловской области. В поддержку фестиваля байкеры посетят более 20 городов и поселков, преодолев 1000 км по уральским дорогам! В пяти городах рок-исполнители дадут концерты.

На этот раз особенно повезло абонентам компании МОТИВ – они смогут не только выиграть билеты на «Старый Новый Рок на Волне», но и получить автографы хедлайнеров.

Как выиграть билеты на главное событие лета? Легко! До 15 июня отправляйте SMS с текстом «Хочу на Старый Новый Рок!» на короткий номер 2119. Чем больше SMS - тем больше шансов выиграть билеты! Стоимость SMS – 1 рубль. Пять участников конкурса, отправившие наибольшее количество SMS-сообщений, получат по 2 билета на фестиваль «Старый Новый Рок на Волне».