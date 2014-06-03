Подгузники от полиции Нижнего Тагила: благотворительная акция в помощь детям (ФОТО)

Рассказывают, что уговаривать никого не пришлось: сотрудники подразделений откликнулись так активно, что в кабинете начальника отделения по работе с личным составом майора полиции Елены Гришановой не осталось свободного места, повсюду лежали упаковки с памперсами.

Накануне представители ММУ МВД «Нижнетагильское» передали все собранные подгузники в детскую городскую больницу № 2, куда попадают отказные дети сразу после родильного дома. Только за прошедший год через добрые руки медсестер здесь прошли 78 таких малышей. К сожалению, на сегодняшний день в больницах не предусмотрены расходы на средства гигиены для детей, поэтому медперсонал искренне поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь детям.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Не меньшую благодарность получили и сотрудники отдела полиции № 17, побывавшие с приятной миссией в «Специализированном доме ребенка» в Дзержинском районе. На сегодняшний день в Доме ребенка, рассчитанном на 100 детей, находятся малыши от рождения до четырёхлетнего возраста. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, отказные дети и сироты, большая часть из которых – это социальные сироты, у которых есть родители. Порядка 30 детей, находящихся в доме ребенка, – это так называемые временные дети, то есть мама и папа ребенка по личному заявлению на время своего тяжелого положения, трудной жизненной ситуации помещают своего ребенка в государственное учреждение.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Это могут быть проблемы со здоровьем, отбывание наказания и другие семейные обстоятельства. По словам заведующей филиалом № 6 государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» Любови Кривоноговой, ребенок лечится, реабилитируется и воспитывается. По достижении четырехлетнего возраста здоровых малышей отправляют в детский дом, а детей – инвалидов, а таких сегодня около 30 человек, направляют в специализированные дома-интернаты Свердловской области.

Мы от всей души благодарим полицейских за оказанную помощь. Наши дети нуждаются в особом уходе, а благодаря подгузникам уход за больными детьми становится легче заметила Любовь Васильевна.