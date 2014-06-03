Пока только шесть пляжей в Свердловской области признаны безопасными для отдыхающих

Работа по приемке пляжей продолжается. По мере поступления заявок от собственников пляжей, сотрудники ГИМС выезжают для проведения проверки соблюдения всех требований безопасности к обустройству пляжей. Основные требования, предъявляемые к пляжам: должно быть проведено обследование и очистка дна акватории пляжа; наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с установленными нормами; наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке поведения на воде, данными о температуре воздуха и воды, скорости течения, схемой территории акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест; обозначение буйками границы плавания, а также участка для купания детей и не умеющих плавать; пляж должен быть радиофицирован, иметь телефонную связь; в период работы пляжа обязательно должно быть организовано дежурство медицинского работника и спасателя.