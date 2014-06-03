С бобров сняты все обвинения. За обрушившуюся дорогу ответят дорожники (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас компании грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Бобры здесь ни при чем. Собственник автодороги — предприятие «Управление дорог» ненадлежащим образом выполняло работы по содержанию дорожного полотна. В отношении предприятия возбуждено административное дело. Работники обязаны были ежедневно мониторить ситуацию. Перекладывать вину на животных не совсем верно сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что под дорогой, где произошло затопление, установили очень узкую трубу, так что бобры никак не могли построить в ней плотину. Напомним, именно этих животных обвинили в засоре трубы.

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