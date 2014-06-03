Срочно! Обменяем деньги на работу!

*Зарплата не зависит от уровня цен на работы в компании для Клиентов. Размер заработной платы начисляется исключительно от объема, своевременности и качества выполняемых работ, размер зарплаты превышает среднерыночный по должности на 25% при выполнении работы в рамках нормы. При перевыполнении - соответственно выше.