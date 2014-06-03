Срочно! Обменяем деньги на работу!
3 июня 2014, 12:10Общество
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В связи с увеличением количества заказов компания «Тагил Сити» открывает вакансию менеджера по работе с Клиентами.
Заработная плата* от 19 500 рублей. Ежеквартальные 30% бонусы за стабильно высокие результаты работы.
Подробно о компании.
*Зарплата не зависит от уровня цен на работы в компании для Клиентов. Размер заработной платы начисляется исключительно от объема, своевременности и качества выполняемых работ, размер зарплаты превышает среднерыночный по должности на 25% при выполнении работы в рамках нормы. При перевыполнении - соответственно выше.
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