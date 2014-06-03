Тагильские водители автобусов - одни из лучших. На Евразе прошел конкурс (ФОТО)

На областном конкурсе «Автотранспортное предприятие НТМК» представляли Валерий Чуднов, Владислав Помелов и Алексей Пыленок. Они прошли отбор на комбинате и приняли участие во всех трех номинациях: водители крупных, средних автобусов и малой вместимости.

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. В первой предстояло ответить на вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Особо отличился водитель АТП НТМК Алексей Пыленок, ответивший без ошибок на 20 вопросов за 1 минуту 21 секунду. Во второй части конкурсанты за ограниченный промежуток времени выполняли маневры на автобусах.

Фотографии пресс-службы Евраза. На фото - Валерий Чуднов

Всего участниками профессионального соревнования стали около 100 водителей из 20 муниципальных образований области. Команда ЕВРАЗ НТМК стала серебряным призером. В качестве награды водители получили Кубки, почетные дипломы и денежные премии. В настоящее время на металлургическом комбинате готовится приказ о премировании призеров областного соревнования профессионального мастерства.