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В честь Дня защиты детей в Нижнем Тагиле продолжают радовать ребятишек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В честь Дня защиты детей в Нижнем Тагиле продолжают радовать ребятишек (ФОТО)

3 июня 2014, 10:50Общество
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