В честь Дня защиты детей в Нижнем Тагиле продолжают радовать ребятишек (ФОТО)

В преддверии праздника, 29 мая, для детей из СРЦН «Радуга», СРЦН «Улыбка» и Детского дома «Антоновский» открыл свои двери ДИЦ «Капитошка». Там детей уже ожидал большой шатер с необычным названием «Планетарий». Детям было предложено зайти под купол шатра и посмотреть интересный фильм. После просмотра фильма каждый ребенок нашел себе занятие по душе, кто-то ловил мыльные пузыри, кто-то читал книги, играл в аэрохокей или просто в игры. Детям был предоставлен большой батут и горка с бассейном. Анна Велижанская (директор «Капитошки») порадовала детей игрушками из воздушных шаров. Дети уходили счастливыми и обещали вернуться за хорошим настроением.

Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. Ведь детская улыбка и счастливые глаза малышей – наверное, самое большое богатство в мире. Веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка! -- говорят организаторы.

Накануне праздника, торговый центр «Гороскоп» поздравил воспитанников детского дома номер 5 с днем защиты детей. В развлекательном центре для них было подготовлено множество увлекательных сюрпризов. Ребята попали в гости к героям из мультфильма «Фиксики», которые показали настоящие чудеса.

Управляющий ТЦ «Гороскоп», Бельмесов Георгий Витальевич поздравил всех ребят с этим праздником:

В Мире нет ничего более важного, чем дети. ТЦ «Гороскоп» всегда поддерживает и с радостью поздравляет всех малышей с этим чудесным праздником! Желаем вам здоровья, веселого настроения, новых друзей встретить летом, но не потерять и старых, новых интересных путешествий, на страницах книг встретить интересных героев. Удачи вам!

Вчера, 2 июня, активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с депутатом Молодежного парламента Свердловской области Феликсом Батовым, посетили реабилитационный центр «Радуга». Волонтеры привезли детишкам игрушки, спортивный инвентарь, парфюмерию для юных модниц и многое другое. Молодогвардейцы рассказывают, что глаза ребят сверкали, а на лицах были искренние улыбки. «Ух-ты, как много игрушек!».

А дети, в свою очередь, устроили для своих шефов праздничный концерт. Все были в праздничных костюмах: пели, танцевали, рассказывали стихи, играли. Концерт пролетел, как одно мгновенье. Прощаясь, дети приглашали приходить к ним почаще. Даже без подарков. Ведь для детишек главное внимание и общение рассказывают в «Молодой Гвардии».