Вело-лето с Convex началось!
3 июня 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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2 июня компания Convex провела торжественное награждение 9 победителей розыгрыша горных велосипедов!
Принять участие в розыгрыше было очень просто: с 1 апреля по 30 мая нужно было оставить заявку на подключение, выбрав тарифный план из выгодной линейки тарифов «Пакет услуг 555», «777», «999», а абонентам Convex просто пополнить лицевой счет. Участниками стали все, кто выполнил эти простые условия, поэтому для многих выигрыш стал приятной неожиданностью.
Всего приняло участие более 1300 абонентов! Победители были определены 30 мая с помощью случайного генератора чисел, и вот 9 горных велосипедов обрели своих хозяев!
Мероприятие такого рода проводится второй раз. В 2012 г. компанией Convex было разыграно 3 скутера среди новых абонентов.
Будьте с Convex! Будьте в курсе всех интересных предложений и акций, узнавайте на сайте nt.convex.ru.
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