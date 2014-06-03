Вело-лето с Convex началось!

Принять участие в розыгрыше было очень просто: с 1 апреля по 30 мая нужно было оставить заявку на подключение, выбрав тарифный план из выгодной линейки тарифов «Пакет услуг 555», «777», «999», а абонентам Convex просто пополнить лицевой счет. Участниками стали все, кто выполнил эти простые условия, поэтому для многих выигрыш стал приятной неожиданностью.