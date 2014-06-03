Земля пережила еще один конец света. А тагильчане выбирают метеорит

Тагильчане, как выяснилось, считают, что конец света если и случится, то от падения метеорита. 30,7% голосов они отдали именно за этот вариант опроса «Если конец света, то какой?». 18,6% считают, что апокалипсис свершится по велению божественных сил. 15,3% - по причине глобального потепления, а 14,7% - от инопланетян. Еще 8 процентов за вероятность глобального похолодания, 6,5% - от кислотных дождей и 6,2% от таяния льдов.

Как сказал писатель Дэвид Митчелл: «Предвкушать конец света – самое древнее развлечение человечества». Кстати, 1 июня человечество вновь едва не пережило очередной апокалипсис. Его прогнозировал американский астрофизик Альберт Шервинский. По его подсчетам и наблюдениям в рентгеновский телескоп, земля и Солнечная система должна была раствориться в кислотном облаке.

Самое интересное в этой ситуации, что попыткой предсказать «конец света» занимаются исключительно высокоразвитые цивилизации, идущие техническим путем. А вот индейцы Яки, которых описал Карлос Кастанеда, продпочитают духовный путь саморазвития, называемый путем Воина. В нем концепция глобального апокалипсисам просто отсутствует, ведь согласно книгам Карлоса Кастанеды, каждый человек сам познаёт и создает свою картину мира, а значит, ничего глобального произойти просто не может.