Зодиакальные созвездия в сиянии драгоценных камней

Идеальными проводниками такого желания стали ювелирные изделия, которые многие превращают в своеобразные обереги или амулеты. Неудивительно, что сегодня ювелирные дома предлагают большой ассортимент украшений, способных стать талисманами. Кстати, выбрать и купить их можно здесь: http://www.gold4u.ru/catalog/zolotiye_koltsa.html. Кроме того, ведущие мировые бренды регулярно выпускают специальные коллекции, посвященные зодиакальным созвездиям. И одной из самых примечательных таких коллекций является «13 знак зодиака» Лидии Куртей.

Соответствуя во всем

«13 знак зодиака» - это уникальные ювелирные изделия с изображением знаков зодиакального круга. Коллекция включает в себя золотые кольца и серьги с бриллиантами, сапфирами, лунным камнем, хрусталем, хризолитами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Подобраны камни и металлы не просто так: будучи дипломированным геммологом, Лидия Куртей создавала украшения, ориентируясь на их астрологическую совместимость. Внимание уделялось не только камням – цветовая палитра также отвечала необходимым требованиям. Каждое изделие украшено фигурками небесных созвездий, не вызывая ни капли сомнений в принадлежности к тому или иному знаку. Миниатюрные, но такие восхитительные рак, дева, телец, рыбы, лев покоряют и завораживают с первого взгляда.

В едином стиле

Необычность ювелирным украшениям придает и стиль, в котором они выполнены. Коллекция представляет собой уникальное и гармоничное сочетание готики, романтики и антикварного ретро. Не менее впечатляюще и ее оформление: иллюстрации для «13-го знака зодиака» были созданы Натали Шау, работающей в технике готического сюрреализма. Молодой художнице удалось создать невероятно трепетные готическо-гламурные образы, на фоне которых кольца с сапфирами, серьги с бриллиантами и другие изделия из коллекции буквально сияют и переливаются.

13-й знак

Лидия Куртей внесла в свой проект и интригу – загадочный 13-й знак, которого в зодиакальном круге не существует. Придуманное созвездие она воплотила в кольцо, украшенное изображением змеи, выполненной из черных и белых бриллиантов, алых рубинов и зеленых тсаворитов, которая обвивает лунный камень. В комплект к кольцу созданы и серьги, изготовленные из тех же материалов. Название весьма говорящее – «Серпентариус».