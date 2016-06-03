Один из ВУЗов Нижнего Тагила переехал из-за разногласий с арендодателем
Уральский институт экономики управления и права (нижнетагильский филиал) покинул помещения, которые ранее арендовал в здании на ул. Выйская, 68.
Информацию о том, что ВУЗ покинул арендуемые ранее помещения подтвердил арендодатель.
Институт действительно покинул арендуемые помещения. Накануне мы получили заявление о расторжении договора аренды, хотя, согласно закону, нас обязаны были уведомить за месяц. Сейчас площади ожидают новых арендаторов рассказал журналисту TagilCity.ru Владимир Голев - проректор по общим вопросам «Уральского института подготовки кадров «21-й век», у которого УИЭУиП арендовал помещения.
Причиной переезда ВУЗа является отсутствие согласия в вопросе о размерах арендной платы. Образовательная деятельность нижнетагильского филиала УИЭУиП продолжается в соседнем здании на ул. Выйская, 70.
TagilCity.ru напоминает о том, что пока один ВУЗ Нижнего Тагила переезжает, другой может навсегда уйти с городского рынка образовательных услуг.
© Эрик Х., TagilCity.ru