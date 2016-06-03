Школьнику из Тавды грозит срок за грабеж
Сообщение о совершенном преступлении было принято сотрудниками дежурной части МО МВД России «Тавдинский» в конце мая от сорокасемилетней жительницы города.
Потерпевшая пояснила приехавшей на место следственно-оперативной группе, что стала жертвой преступления по пути из магазина домой. На одной из улиц города женщину догнал молодой человек, и, выхватив из ее рук две сумки, устремился во дворы. Вместе с похищенными сумками пострадавшая лишилась банковских карт, телефона, продуктов питания и денежных средств в размере 800 рублей. По совету знакомой женщина поспешила позвонить в банк с просьбой заблокировать украденные карты и обратилась в полицию.
Очень скоро в ходе расследования по подозрению в грабеже был задержан пятнадцатилетний подросток. У юноши обнаружились похищенные банковские карты. Объяснить мотивы своего поступка сотрудникам уголовного розыска задержанный не смог. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Максимально возможное наказание, предусмотренное законом по этой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.
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