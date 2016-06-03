Школьнику из Тавды грозит срок за грабеж

Потерпевшая пояснила приехавшей на место следственно-оперативной группе, что стала жертвой преступления по пути из магазина домой. На одной из улиц города женщину догнал молодой человек, и, выхватив из ее рук две сумки, устремился во дворы. Вместе с похищенными сумками пострадавшая лишилась банковских карт, телефона, продуктов питания и денежных средств в размере 800 рублей. По совету знакомой женщина поспешила позвонить в банк с просьбой заблокировать украденные карты и обратилась в полицию.