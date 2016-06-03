В нижнетагильский дом ребенка пришли с подарками сотрудники МУ МВД

В данном доме ребенка находятся дети до 4-х лет, в том числе – дети-инвалиды. Сотрудники полиции посетили группы, познакомились с воспитанниками, имели возможность лично убедиться, что для детей созданы благоприятные условия для воспитания и содержания, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В данном учреждении здравоохранения воспитывается 70 малышей. Медицинские работники дома ребенка рассказали о том, что не все дети, а только половина, остались без родителей. Остальные дети находятся здесь временно. Их родители оказались в трудной жизненной ситуации, и государство пошло им навстречу, приняв заботу на свои плечи, тем самым дав возможность «встать на ноги». Такие родители не забыли о своих детях: они приходят к своим малышам, гуляют, играют, участвуя в их воспитании. Скоро эти дети смогут вернуться в свою семью.