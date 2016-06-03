В Свердловской области перенесено заседание суда, на котором должна была решиться судьба матери, откусившей дочери нос и губу

Решение о переносе судебного заседание продиктовано тем, что мать не была должным образом извещена о проведении судебного заседания.

Трагедия случилась осенью прошлого года. В состоянии алкогольного опьянения жительница Ревды в приступе гнева несколько раз укусила свою дочь-инвалида за лицо.

Мать пыталась сокрыть содеянное, забинтовала лицо ребёнка, но повреждения тканей лица оказались настолько серьёзны, что губа отпала. Только после этого женщина передала ребёнка в руки медиков.

Затем мать была арестована и осуждена. Сейчас она находится в колонии. Дальнейшая судьба отца, который тоже является пьющим, неизвестна.

Пострадавший ребёнок, который с рождения страдает ДЦП, нуждается в дорогостоящем лечении. В 6 лет девочка весит 8 килограмм. После произошедшего ребёнок не может говорить, самостоятельно ходить или сидеть. Её сестра-двойняшка передана органам опеки.

Волонтёрам удалось найти спонсоров, которые готовы взять на себя расходы по лечению малышки, но пока родители не лишены родительских прав, решать судьбу ребёнка не может никто кроме них.

Из колонии, где женщина отбывает наказание, каких-либо объяснений не поступило, отец ни разу не навещал ребёнка, сообщает Znak.com.