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Коммунальные службы и жители города ликвидируют последствия урагана в Нижнем Тагиле. Обращение Сергея Носова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммунальные службы и жители города ликвидируют последствия урагана в Нижнем Тагиле. Обращение Сергея Носова

4 июня 2017, 00:44Общество
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