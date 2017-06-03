Коммунальные службы и жители города ликвидируют последствия урагана в Нижнем Тагиле. Обращение Сергея Носова

Глава города Сергей Носов дал официальный комментарий по поводу случившегося:

Призываю всех тагильчан, кому небезразличен облик родного города, помочь в наведении порядка после разгула стихии, - обратился к жителям города Сергей Носов. - Необходимо организовать во дворах, на придомовых территориях уборку сломанных ветвей, по возможности распилить поваленные деревья. Собранный мусор можно складировать вдоль дорог или возле контейнерных площадок, чтобы коммунальные службы смогли оперативно его вывезти.

Чужой беды не бывает. Сегодня она у нас общая, и мы должны объединиться, чтобы ее преодолеть. Поэтому я обращаюсь с предложением выйти на улицы города ко всем, у кого есть такая возможность.

Также под руководством мэра в администрации состоялось экстренное совещание, направленное на сбор информации о последствиях стихии, а также о вопросах их ликвидации.

Все городские службы работают в усиленном режиме, для устранения последствий стихии на улицы города выведены 120 человек и 50 единиц техники, передает пресс-служба администрации города.