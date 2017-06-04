Жители Старой Гальянки остались без газа из-за урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пользователи TailCity.ru предоставили фотографии, на которых видно, что газопровод повалился, а труба переломилась.

До каких пор жители Старой Гальянки будут находиться без газа, пока неизвестно. TagilCity.ru будет следить за ситуацией.

В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия штормового ветра по всему городу.