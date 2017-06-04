Жители Старой Гальянки остались без газа из-за урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 июня 2017, 03:02Общество
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Штормовой ветер, бушевавший 3 июня в Нижнем Тагиле, оставил без газа часть домов на Старой Гальянке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пользователи TailCity.ru предоставили фотографии, на которых видно, что газопровод повалился, а труба переломилась.
До каких пор жители Старой Гальянки будут находиться без газа, пока неизвестно. TagilCity.ru будет следить за ситуацией.
В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия штормового ветра по всему городу.
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