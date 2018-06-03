Крёстный ход в память семьи Романовых стартовал из Тобольска в Екатеринбург

За полтора месяца паломники пройдут 700 километров по территории Тюменской и Свердловской областей, посетят Алапаевск и завершат маршрут в Екатеринбурге на Ганиной Яме.

В столицу Урала верующие прибудут утром 14 июля, а в ночь с 16 на 17 июля состоится традиционное богослужение и Царский крёстный ход. Как сообщает «Комсомольская правда Урал», в мероприятии примут участие православные паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России.