Крёстный ход в память семьи Романовых стартовал из Тобольска в Екатеринбург
3 июня, 12:20Общество
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Крёстное шествие, посвящённое столетию со дня гибели императора Николая II и его семьи, стартовало из Тобольска. Конечной точкой паломничества является Екатеринбург.
Сюжеты: Алапаевск, Екатеринбург
1 июня в Тобольске стартовал крёстный ход, совершаемый в память о царской семье Романовых.
За полтора месяца паломники пройдут 700 километров по территории Тюменской и Свердловской областей, посетят Алапаевск и завершат маршрут в Екатеринбурге на Ганиной Яме.
В столицу Урала верующие прибудут утром 14 июля, а в ночь с 16 на 17 июля состоится традиционное богослужение и Царский крёстный ход. Как сообщает «Комсомольская правда Урал», в мероприятии примут участие православные паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России.
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