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Крёстный ход в память семьи Романовых стартовал из Тобольска в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крёстный ход в память семьи Романовых стартовал из Тобольска в Екатеринбург

3 июня, 12:20Общество
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