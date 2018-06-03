Очередь в детские сады для детей военнослужащих России сократилась в 2 раза
3 июня, 09:45Общество
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На селекторном совещании министра обороны РФ с главами субъектов были обсуждены вопросы решения социальных проблем военнослужащих и членов их семей.
Глава оборонного ведомства сообщил, что очередь в детские сады для детей военнослужащих сократилась на 58%. Руководители регионов доложили, что за время, прошедшее с момента последнего селекторного совещания, были созданы новые места в дошкольных образовательных учреждениях.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в детских садах имеется достаточное количества мест. В июне туда отправятся 23 ребёнка из семей военнослужащих. Что касается трудоустройства, то в 2018 году в службу занятости обратились 153 человека, 92 из них трудоустроены.
По информации «ТАСС», решение социальных проблем уральских военнослужащих происходит в тесном сотрудничестве с командованием Центрального военного округа.
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