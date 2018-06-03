Провокация не удалась: тагильчане не пришли на несанкционированный митинг за Носова
3 июня, 11:00Общество
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Жители Нижнего Тагила не поддались на провокацию в сети и не пришли на незаконный митинг в поддержку Сергея Носова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно сообщениям в соцсетях, 2 июня на площади перед КДК «Современник» должен был пройти митинг в поддержку экс-главы Нижнего Тагила Сергея Носова. Однако митинг не был согласован с властями, соответственно являлся незаконным.
В этот день на площади дежурили около десяти полицейских. Однако никто из горожан на митинг не пришел. По площади прогуливались лишь случайные прохожие и рабочие устанавливали конструкции к легкоатлетическому забегу, пишет «Тагильский рабочий».
Ранее Сергей Носов обратился к тагильчанам с просьбой не организовывать митинги в связи с его назначением врио губернатора Магаданской области, а продолжать работать на благо города.
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