Провокация не удалась: тагильчане не пришли на несанкционированный митинг за Носова

Согласно сообщениям в соцсетях, 2 июня на площади перед КДК «Современник» должен был пройти митинг в поддержку экс-главы Нижнего Тагила Сергея Носова . Однако митинг не был согласован с властями, соответственно являлся незаконным.

В этот день на площади дежурили около десяти полицейских. Однако никто из горожан на митинг не пришел. По площади прогуливались лишь случайные прохожие и рабочие устанавливали конструкции к легкоатлетическому забегу, пишет «Тагильский рабочий».