Глава РМК о Храме-на-Драме: «Екатеринбургом мы стали, а ведем себя как Свердловск»

После интервью Алтушкин, предпочитающий не общаться с прессой, попросил не публиковать материал, однако издание выпустило интервью, посчитав тему важной для общества.

Алтушкин дал пояснения касательно знаменитостей, приехавших весной на молебен в защиту храма. Тогда на мероприятии присутствовали Михаил Пореченков и Сергей Безруков.

Те люди, которых недовольные называют звездами, — мои друзья. Они сами, узнав о молебне, приехали. Никто их специально не вызывал, никто им не платил, сказал глава РМК.

Алтушкин подчеркнул, что храм строится из средств инвесторов, во благо людям. Он также напомнил, что обещал городу ледовую арену и иные соцобъекты. Однако ему непонятна реакция горожан.

В комментариях нам пишут: «Вы бы лучше метро построили!» А почему никто не пишет о том, что Андрей Козицын на свои деньги построил у нас в городе один из самых лучших медицинских комплексов в России?заявил Алтушкин.

В конце беседы Алтушкин резюмировал, что сейчас уже не понимает, нужен городу храм или нет.

Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск,подвел черту глава РМК.