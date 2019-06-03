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#домахорошо
Глава РМК о Храме-на-Драме: «Екатеринбургом мы стали, а ведем себя как Свердловск»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Глава РМК о Храме-на-Драме: «Екатеринбургом мы стали, а ведем себя как Свердловск»

Сегодня, 12:54ОбществоФото: Русская медная компания
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