Мэрия Екатеринбурга получила 11 тысяч предложений по Храму-на-Драме

В настоящий момент на сайте мэрии опубликовано 61 место, где горожане хотели бы видеть храм. Окончательный список для голосования будет сформирован 4 июня.

Ранее свои варианты предложили главные архитекторы Екатеринбурга. Они отобрали пять мест, среди которых — Театральный сквер. Однако архитекторы доработали концепцию, предложив екатеринбуржцам новый вариант, в котором учтено сохранение части зеленых насаждений, а также создание мест для отдыха, скейт-площадки и сцены для культурных мероприятий.