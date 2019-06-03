Мэрия Екатеринбурга получила 11 тысяч предложений по Храму-на-Драме
Сегодня, 13:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Екатеринбурга направили в мэрию 11 тысяч писем с предложениями о месте строительства Храма святой Екатерины, сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
В настоящий момент на сайте мэрии опубликовано 61 место, где горожане хотели бы видеть храм. Окончательный список для голосования будет сформирован 4 июня.
Ранее свои варианты предложили главные архитекторы Екатеринбурга. Они отобрали пять мест, среди которых — Театральный сквер. Однако архитекторы доработали концепцию, предложив екатеринбуржцам новый вариант, в котором учтено сохранение части зеленых насаждений, а также создание мест для отдыха, скейт-площадки и сцены для культурных мероприятий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей