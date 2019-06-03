Пассажиры рейса Екатеринбург-Душанбе пытались провезти три миллиона рублей
В Кольцово задержаны пассажиры рейса Екатеринбург-Душанбе, которые через «зеленый коридор» пытались провезти наличными более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба уральской таможни.
Четверо мужчин пояснили, что между собой они не знакомы, являются предпринимателями и отправляются на родину отмечать национальный праздник. Также пассажиры пояснили, что не знали о необходимости декларировать провозимую наличность в сумме, превышающей 10 тысяч долларов.
Таможенники помогли пассажирам оформить надлежащую документацию, при этом, провезти они смогли только не более допустимой суммы. Вышло по 653 тысячи рублей на человека. Судьбу остальных денежных средств предстоит решить суду.
Ранее сообщалось, что женщина с инвалидностью обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации, произошедшей с ней в Кольцово. Она перепутала коридоры и пронесла через «зеленый коридор» сумму, превышающую разрешенную. Пассажирка пояснила, что является инвалидом по зрению и не поняла, через какой коридор она движется.