Пассажиры рейса Екатеринбург-Душанбе пытались провезти три миллиона рублей

Четверо мужчин пояснили, что между собой они не знакомы, являются предпринимателями и отправляются на родину отмечать национальный праздник. Также пассажиры пояснили, что не знали о необходимости декларировать провозимую наличность в сумме, превышающей 10 тысяч долларов.

Таможенники помогли пассажирам оформить надлежащую документацию, при этом, провезти они смогли только не более допустимой суммы. Вышло по 653 тысячи рублей на человека. Судьбу остальных денежных средств предстоит решить суду.