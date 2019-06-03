Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Пассажиры рейса Екатеринбург-Душанбе пытались провезти три миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8

Пассажиры рейса Екатеринбург-Душанбе пытались провезти три миллиона рублей

Сегодня, 13:48ОбществоФото: Уральское таможенное управление
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»